Fiorentina-Milan 1-1 | Nkunku risponde a Brescianini

Il match tra Fiorentina e Milan si è concluso con un punteggio di 1-1, in un incontro caratterizzato da equilibrio e intensità. Nkunku ha risposto a Brescianini, mantenendo entrambe le squadre in corsa per obiettivi stagionali. La gara, disputata al Franchi di Firenze, ha evidenziato le difficoltà del Milan nel superare le difese avversarie, mentre la Fiorentina ha ottenuto il suo terzo risultato utile consecutivo.

Firenze, 11 gennaio 2026 – A pochi giorni dal pareggio casalingo in extremis contro il Genoa, il Milan viene nuovamente fermato sul pari al termine di una gara di rara intensità: al Franchi di Firenze finisce 1-1 tra i rossoneri, che confermano ancora una volta le loro difficoltà nell'aprire la scatola difensiva delle squadre sulla parte destra della classifica, e la Fiorentina, la quale raccoglie il terzo risultato utile di fila. Un pari che per certi versi sta comunque più stretto ai rossoneri, che nel primo tempo, pur commettendo qualche errore di troppo in fase di impostazione, hanno creato e non sfruttato quattro palle gol clamorose sull'asse Fullkrug-Pulisic.

Brescianini hits the bar for Fiorentina! #FiorentinaMilan #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

