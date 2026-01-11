Fiorentina-Milan 0-0 | Diretta

La partita tra Fiorentina e Milan, disputata allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, si è conclusa con un pareggio a zero. La sfida ha visto le due squadre impegnate in una gara equilibrata, con obiettivi diversi: la Fiorentina alla ricerca di punti salvezza e il Milan per consolidare le posizioni di vertice in classifica. Di seguito, la cronaca e gli aspetti principali di questa partita.

Firenze, 11 gennaio 2026 – La Fiorentina per la salvezza, il Milan per le posizioni di vertice: ecco i motivi di questa sfida allo stadio "Artemio Franchi". In particolare i viola affrontano un ostacolo molto impegnativo nel loro cammino verso acque tranquille. Fiorentina-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Pulisic si divora tre occasioni gol - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ...

Fiorentina-Milan (0-0): doppia chance per Pulisic... - 30' Punizione per la Fiorentina dalla trequarti: cross in area di Fagioli, Estupinan libera di testa. milannews.it

Fiorentina-Milan 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it! - Giallo per proteste per Kean, che si lamenta in maniera vistosa dopo l'ennesimo fallo non fischiato dall'arbitro. firenzeviola.it

?[IN DIRETTA] Fiorentina-Milan | Lega Serie A 2025/26 | Partita in diretta oggi!

#Tare fiducioso prima di #FiorentinaMilan: " #Maignan vuole restare, il buon senso troverà la strada giusta x.com

MP PREVIEW – Verso Fiorentina-Milan: tutto quello che c’è da sapere - facebook.com facebook

