DIRETTA Milan-Fiorentina 0-0 intervallo a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 21:34 Una gara tutt'altro che entusiasmante per ora quella tra Milan e Fiorentina. Le uniche occasioni sono state per i rossoneri su calcio piazzato, prima con Fofana e poi con Pavlovic. A tra poco per il racconto della ripresa. 46' FINE PRIMO TEMPO A SAN SIRO. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it