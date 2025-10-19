DIRETTA Milan-Fiorentina 0-0 intervallo a San Siro

Firenzetoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 21:34 Una gara tutt'altro che entusiasmante per ora quella tra Milan e Fiorentina. Le uniche occasioni sono state per i rossoneri su calcio piazzato, prima con Fofana e poi con Pavlovic. A tra poco per il racconto della ripresa. 46' FINE PRIMO TEMPO A SAN SIRO. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

diretta milan fiorentina 0Milan Fiorentina Diretta Streaming Live e TV 7° Giornata Serie A - Fiorentina in Diretta Tv e Streaming Live, 7° Giornata Serie A, Domenica 19 Ottobre ore 20:45. Come scrive stadiosport.it

diretta milan fiorentina 0LIVE Alle 20.45 Milan-Fiorentina: Leao centravanti, Kean titolare, Gud in panchina - Il posticipo della domenica riporta Pioli a San Siro. Si legge su gazzetta.it

diretta milan fiorentina 0LIVE Milan-Fiorentina 0-0 Serie A 2025/2026: Milan Fiorentina Primo Tempo Equilibrato - Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Milan Fiorentina 0