Fiorentina-Milan | si gioca! Diretta

Sabato 11 gennaio 2026, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze si disputa il match tra Fiorentina e Milan. La partita vede due obiettivi diversi: la Fiorentina cerca punti importanti per la salvezza, mentre il Milan si propone di consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, la diretta dell’incontro con aggiornamenti in tempo reale.

Firenze, 11 gennaio 2026 – La Fiorentina per la salvezza, il Milan per le posizioni di vertice: ecco i motivi di questa sfida allo stadio "Artemio Franchi". In particolare i viola affrontano un ostacolo molto impegnativo nel loro cammino verso acque tranquille.

Fiorentina-Milan 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it! - Palla recuperata alta e cross basso di Gudmundsson sul quale Gosens in scivolata non arriva per pochissimo. firenzeviola.it