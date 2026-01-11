Fiorentina i complimenti di Commisso da New York | Avanti così

Il presidente Commisso ha espresso apprezzamento per la prestazione della Fiorentina durante la recente partita contro il Milan, sottolineando l’impegno della squadra. La gara, giocata a Firenze, ha visto i viola mettere sotto pressione i rossoneri, arrivando a un pareggio nel recupero. Un risultato che conferma la crescita e il potenziale del team, evidenziando un andamento positivo in questa fase della stagione.

Firenze, 11 gennaio 2026 - Una bella partita della Fiorentina, che mette alle corde il Milan ma che viene raggiunta in pieno recupero. Al gol di Comuzzo ha risposto Nkunku in pieno recupero, aumentando i rimpianti dopo la rimonta subita mercoledì all'Olimpico contro la Lazio. Minuti finali non amici della Fiorentina in questo momento, ma squadra viola che ha dimostrato di essere viva e in condizione, con cinque punti conquistati nelle ultime tre partite. Al termine della gara anche Rocco Commisso ha voluto ringraziare i suoi ragazzi. Direttamente da New York ha avuto modo di parlare al telefono con il dg Ferrari e il tecnico Vanoli, e con la moglie Catherine e il figlio Giuseppe si è complimentato con la squadra per come ha giocato e per il carattere mostrato dall'inizio alla fine della partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

