Fiorentina Pioli | Feroci e determinati ma dobbiamo crescere ancora I complimenti di Commisso

Pioli: "Credo che da momenti come quelli che stiamo vivendo si esca cercando di svoltare avendo più determinazione. Oggi abbiamo cercato di avere feroci e determinati, magari nella prossima partita faremo un altro passo avanti. Dovremo crescere sotto ogni aspetto, per sbloccarci, anche perché settimana prossima ci attendono tre partite davvero importanti. Voglio comunque fare un saluto e in bocca al lupo a Vincenzo Italiano, spero che ci sia domenica nella partita contro il Bologna"

