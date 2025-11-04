I conti della Fiorentina | così Commisso in sei anni ha speso mezzo miliardo

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2019 a oggi il proprietario del club ha versato somme ingenti per rinforzare la squadra e migliorare le strutture. La scorsa estate ha sborsato 90 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

i conti della fiorentina cos236 commisso in sei anni ha speso mezzo miliardo

© Gazzetta.it - I conti della Fiorentina: così Commisso in sei anni ha speso mezzo miliardo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fiorentina, Ferrari sullo stadio: "Commisso pronto ad aiutare Firenze per finire i lavori" - In una lunga intervista concessa ai microfoni di Lumsanews, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari ha ripercorso la vicenda della realizzazione del nuovo Artemio Franchi di Firenze ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Fiorentina, Ferrari: "Commisso ha subito un intervento, lo aspettiamo dopo la convalescenza" - Ci guarderà con tutta la famiglia a casa sua: dopo il periodo di convalescenza, lo aspettiamo: vogliamo la sua ... Scrive tuttomercatoweb.com

Crisi Fiorentina, il durissimo comunicato della curva Fiesole a Commisso: "Devi cacciare Pradé" - Il ko con la Roma e la classifica sempre più preoccupante (che rispecchia un inizio di stagione negativo), ha esasperato i tifosi della Fiorentina. Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Conti Fiorentina Cos236 Commisso