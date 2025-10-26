Alla Tema Sinergie non basta il carattere | ritorno da Casoria con l’amaro in bocca

Alla Tema Sinergie il carattere non manca e lo ha confermato per l’ennesima volta in casa di una avversaria che ha avuto la sfortuna di avere avuto un calendario molto insidioso nel primo mese di campionato, che l’ha portata ad avere una classifica non veritiera. La Malvin ha vinto con merito e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Una coriacea Verodol Pielle Livorno supera di slancio la Tema Sinergie Faenza e cancella la brutta sconfitta di Latina con una prestazione concreta e ricca di emozioni. Dopo un primo quarto difficile da digerire (12-18), il quintetto livornese ricama dieci min - facebook.com Vai su Facebook

Alla Tema Sinergie non basta il carattere: ritorno da Casoria con l’amaro in bocca - Alla Tema Sinergie il carattere non manca e lo ha confermato per l’ennesima volta in casa di una avversaria che ha avuto la sfortuna di avere avuto un calendario molto insidioso nel primo mese di camp ... Lo riporta ravennatoday.it

La corazzata Livorno costringe la Tema Sinergie al primo ko stagionale - Coach Pansa chiedeva una prestazione di maturità e l’ha avuta, mostrandosi molto soddisfatto in conferenza stampa per quello che ha visto in campo ... Da ravennatoday.it