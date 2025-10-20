La corazzata Livorno costringe la Tema Sinergie al primo ko stagionale

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una dolce sconfitta. Può sembrare un paradosso, ma il primo stop in campionato della Tema Sinergie ha confermato il grande carattere della squadra, brava a non mollare mai in casa di una vera e propria corazzata come la Pielle Livorno, riuscendo a risalire dal -17 al -6 e dal -21 al -10. Non un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

