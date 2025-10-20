La corazzata Livorno costringe la Tema Sinergie al primo ko stagionale

Una dolce sconfitta. Può sembrare un paradosso, ma il primo stop in campionato della Tema Sinergie ha confermato il grande carattere della squadra, brava a non mollare mai in casa di una vera e propria corazzata come la Pielle Livorno, riuscendo a risalire dal -17 al -6 e dal -21 al -10. Non un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

