Fibra e nuove pavimentazioni | i lavori e le modifiche alla viabilità in città

A Lecco sono previste alcune modifiche alla viabilità a partire da lunedì 12 gennaio 2026, in concomitanza con lavori su fibra ottica e nuove pavimentazioni. Le operazioni comporteranno variazioni temporanee alla circolazione e divieti in alcune zone della città. Di seguito si riportano le principali informazioni sugli interventi programmati e le eventuali restrizioni, aggiornate dagli uffici comunali.

Attenzione alle modifiche alla viabilità in programma questa settimana a Lecco. Ecco le opere e i divieti previsti da domani, lunedì 12 gennaio 2026, secondo quanto segnalato dagli uffici municipali.Via Volta, tratto compreso da piazza Diaz a via Montello, divieto di transito e sospensione. Fibra e nuove pavimentazioni: i lavori e le modifiche alla viabilità in città - Viale Turati altezza civico 98 nel tratto compreso tra via Perazzo e via Capodistria, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale ...

Lavori fibra ottica: "Troppi danni, è intollerabile" - I cantieri legati all’installazione della fibra ottica tornano nel mirino della maggioranza. msn.com

Fibra ottica, lavori nell’area sud del Ballarin - Interventi programmati tra via Morosini e Largo Borgonovo per l’estensione della rete digitale, con cantieri attivi per alcuni giorni nell’area sud della città ... lanuovariviera.it

