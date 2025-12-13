Lavori fibra marciapiede a nuovo | attenti alle modifiche alla viabilità in città

Questa settimana a Lecco sono in programma importanti lavori di rifacimento di marciapiedi e interventi sulla fibra ottica, che comporteranno modifiche alla viabilità. Ecco le principali variazioni e divieti previsti da lunedì 15 dicembre 2025, come comunicato dagli uffici municipali, da tenere presente per gli spostamenti in città.

Attenzione alle modifiche alla viabilità in programma questa settimana pre-natalizia a Lecco. Ecco le opere e i divieti previsti da lunedì 15 dicembre 2025, secondo quanto segnalato dagli uffici municipali.Via Marsala, altezza civico 10, divieto di transito veicolare (eccetto residenti e attività. Leccotoday.it Lavori, fibra, marciapiede a nuovo: attenti alle modifiche alla viabilità in città - Via Antonio Bonaiti, tratto compreso tra i civici 8 e 55, proroga divieto di transito veicolare fino alle 17 del 19 dicembre. leccotoday.it

Velletri, lavori intorno alla Cattedrale di San Clemente: “spunta” il nuovo marciapiede su via Metabo - Proseguono i lavori intorno alla Cattedrale di San Clemente a Velletri: riaperta metà via Metabo, nuovo marciapiede. castellinotizie.it

Lavori per la fibra ottica a Fregene, modifiche temporanee alla viabilità: le strade interessate ilfaroonline.it/2025/12/12/lav… #news #notizie #cronaca x.com

Ditta impegnata in lavori per la fibra danneggia tubi dell’acqua, tecnici Gori all’opera a Capri per il ripristino dell’erogazione idrica - facebook.com facebook

Pavimenti in microcemento #shorts #microcemento #motivation #pavimentiinresina

Video Pavimenti in microcemento #shorts #microcemento #motivation #pavimentiinresina Video Pavimenti in microcemento #shorts #microcemento #motivation #pavimentiinresina