A fuoco un grattacielo a Ferrara | 200 persone evacuate

N questa mattina, circa 200 persone sono state evacuate dalla Torre B di via Felisatti a Ferrara a causa di un incendio originato nel vano contatori. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere i danni e garantire la sicurezza dei residenti. L'incidente è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause.

Sono state circa 200 le persone evacuate all'alba dai Vigili del Fuoco dal grattacielo di Ferrara. La causa è un incendio scaturito dal vano contatori dell'edificio, la 'Torre B' di via Felisatti. Gli intossicati dal fumo, evacuati anche tramite le autoscale dei pompieri, sono 17 e sono stati trasportati all'ospedale di Cona. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute 9 squadre dei Vigili del Fuoco di Ferrara, supportate da due squadre provenienti da Rovigo e una da Ravenna. Il rogo ha interessato il piano interrato, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l'intera struttura, rendendo l'aria irrespirabile nei piani superiori.

