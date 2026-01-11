Faraone contro tutti | Schifani a casa De Luca si decida

Faraone annuncia l’avvio della Casa Riformista, un progetto che mira a unire le forze di centrosinistra per proporre un’alternativa ai governi di Schifani e Meloni. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto e collaborazione, puntando su temi come sicurezza, economia e infrastrutture, per rispondere alle esigenze del paese e offrire una proposta politica più equilibrata e responsabile.

« Oggi parte il cantiere della Casa Riformista, che è uno spazio al centro del centrosinistra, in cui aggregheremo tutte le forze di buonsenso che immaginano di costruire un’alternativa ai disastrosi governi Schifani e Meloni che avevano promesso più sicurezza, meno tasse e più infrastrutture. Tutte cose che non hanno realizzato in questi anni di governo. Noi abbiamo l’ambizione, invece, di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Faraone contro tutti: «Schifani a casa, De Luca si decida» Leggi anche: Mozione di sfiducia a Schifani, Cateno De Luca: "La voto ma è propaganda, dimettiamoci tutti" Leggi anche: Centrosinistra, Faraone presenta Casa Riformista: "Basta con i disastri di Schifani e Meloni" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Centrosinistra, Faraone presenta Casa Riformista: Basta con i disastri di Schifani e Meloni; Casa Riformista, il nuovo progetto di Renzi apre il cantiere in Sicilia. Faraone: «Siamo il centro del centrosinistra; Centrosinistra, Faraone presenta Casa Riformista: 'Basta con i disastri di Schifani e Meloni'; Intra moenia negli ospedali siciliani, in arrivo nuove regole. Faraone contro tutti: «Schifani a casa, De Luca si decida» - Per Dafne Musolino, vice capogruppo di Italia Viva al Senato, «c’è la necessità di fare aggregazione con le forze moderate, centriste, che non si riconoscono nella sinistra più estrema e nemmeno in ... msn.com

Faraone (Iv) contro Schifani, nomine nepotistiche - " è stato esposto davanti alla sede dell'Ast a Palermo per contestare la nomina del nuovo presidente Luigi Genovese da ... ansa.it

I misteri della Piramide del Faraone attendono ancora di essere svelati.. Il professor Morris è scomparso tentando di scoprirli. Esploratori, ora tocca a voi addentrarvi coraggiosamente nella stanza dei Segreti d'Egitto! Grazie mille a tutti i nostri fantastici tea - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.