Mozione di sfiducia a Schifani Cateno De Luca | La voto ma è propaganda dimettiamoci tutti

Sud Chiama Nord voterà la mozione di sfiducia a Schifani promossa da Pd, M5s e Controcorrente. Lo scrive in una nota il leader del partito Cateno De Luca, che però precisa: “Invito il presidente dell'Assemblea regionale, Gaetano Galvagno, a calendarizzare immediatamente in Aula la mozione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Domani 19 novembre conferenza stampa presentazione mozione di sfiducia Pd-M5S-Controcorrente Domani, mercoledì 19 novembre alle 11.30 nella sala stampa di Palazzo dei Normanni, a Palermo, i capigruppo delle forze di opposizione all'Ars presentera - facebook.com Vai su Facebook

De Luca sfida le opposizioni: “Mozione di sfiducia a Schifani è solo propaganda, dimettetevi tutti e Sud chiama Nord farà lo stesso” dlvr.it/TPGS05 Vai su X

Cateno De Luca, ImagoeconomicaCateno De Luca - Imagoeconomica Scontro totale tra Cateno De Luca e... - Scontro totale tra Cateno De Luca e le altre forze di opposizione (Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente) che hanno presentato una mozione di sfiducia contro il governo Schifani all’Ars. msn.com scrive

Cateno De Luca contro Pd e M5S: “una sfiducia senza numeri è propaganda” - “Invito il presidente dell’Assemblea Regionale, Gaetano Galvagno, a calendarizzare immediatamente in Aula la mozione di sfiducia al presidente Schifani, prima dell’avvio del percorso sulla legge di st ... Da strettoweb.com

L'opposizione presenta una mozione di sfiducia contro Schifani: ecco cosa c'è da sapere - L'opposizione siciliana si unisce per opporsi al governo Schifani, presentando una mozione di sfiducia. Come scrive notizie.it