Fantacalcio 5 giocatori da evitare | Zielinski può deludere

Nel 20esimo turno di Serie A, è importante valutare attentamente le scelte in vista del Fantacalcio. Alcuni giocatori, come Zielinski, potrebbero non rendere secondo le aspettative. Questa analisi aiuta a evitare sorprese negative e a ottimizzare le scelte per la giornata, garantendo un approccio più consapevole e strategico al fantasy football.

Il 20esimo turno di Serie A è già entrato nel vivo, ma non è mai troppo tardi per analizzare le possibili delusioni di giornata. Le gare rimaste sono ancora tante e si parte con Fiorentina-Milan, Hellas Verona-Lazio e Inter-Napoli per oggi, mentre Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese programmate per domani, 12 gennaio. Dopo aver visto i 5 calciatori da bonus, qui di seguito i 5 giocatori da evitare al fantacalcio: Ranieri: nonostante la Fiorentina abbia fatto qualche fatto punto nelle ultime partite, il reparto difensivo della Viola è assolutamente da evitare. Inoltre, il difensore italiano continua a essere in apertissimo ballottaggio con Comuzzo con il quale sta facendo a gara per la media voto peggiore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

