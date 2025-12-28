Fantacalcio 5 giocatori da evitare | Ferguson può deludere ancora

Nel Fantacalcio, la scelta dei giocatori può fare la differenza tra una buona e una cattiva giornata. Dopo aver individuato i migliori da schierare, è importante conoscere anche chi potrebbe deludere. Ecco cinque giocatori da evitare, tra cui Ferguson, che potrebbe non offrire le prestazioni sperate nelle prossime partite. Una selezione accurata aiuta a gestire al meglio la propria rosa e a massimizzare i punti disponibili.

Ormai la giornata al fantacalcio è iniziata, ma di gare ce ne sono ancora molte da disputare. Dopo aver visto i 5 giocatori assolutamente da schierare, passiamo a quelli da evitare. Se li avete messi incrociate le dita perché potrebbero veramente deludervi. Qui di seguito la lista: Ferguson: partiamo dalla Roma e più in particolare dall’irlandese. L’attaccante giallorosso sembrava aver dato segnali di ripresa, ma le continue voci di calciomercato e la bocciatura derivante dalle dichiarazioni di Gasperini non aiutano il ragazzo. Proprio per questo motivo, o risponde con i fatti oppure in questa giornata cadrà definitivamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

