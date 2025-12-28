Fantacalcio 5 giocatori da evitare | Ferguson può deludere ancora

Nel Fantacalcio, la scelta dei giocatori può fare la differenza tra una buona e una cattiva giornata. Dopo aver individuato i migliori da schierare, è importante conoscere anche chi potrebbe deludere. Ecco cinque giocatori da evitare, tra cui Ferguson, che potrebbe non offrire le prestazioni sperate nelle prossime partite. Una selezione accurata aiuta a gestire al meglio la propria rosa e a massimizzare i punti disponibili.

Ormai la giornata al fantacalcio è iniziata, ma di gare ce ne sono ancora molte da disputare. Dopo aver visto i 5 giocatori assolutamente da schierare, passiamo a quelli da evitare. Se li avete messi incrociate le dita perché potrebbero veramente deludervi. Qui di seguito la lista: Ferguson: partiamo dalla Roma e più in particolare dall’irlandese. L’attaccante giallorosso sembrava aver dato segnali di ripresa, ma le continue voci di calciomercato e la bocciatura derivante dalle dichiarazioni di Gasperini non aiutano il ragazzo. Proprio per questo motivo, o risponde con i fatti oppure in questa giornata cadrà definitivamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fantacalcio, 5 giocatori da evitare: Ferguson può deludere ancora Leggi anche: Fantacalcio, 5 giocatori da evitare in questa giornata: Tsimikas è un rischio Leggi anche: Consigli Fantacalcio 15 giornata: top 5 giocatori da schierare e 5 da evitare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sono on fire! , 5 giocatori che vivono un ottimo stato di forma; 5 nomi da schierare e 5 da evitare per la 16esima giornata del Fantacalcio; Le sorprese da schierare al nella 17ª giornata; Fantacalcio, quali attaccanti sprecano di più: la top-5. Sono on fire! Fantacalcio, 5 giocatori che vivono un ottimo stato di forma - Fantallenatori, occhio al trend positivo nella rubrica a cura di Gianmarco Della Ragione ... fantacalcio.it

Formazione fantacalcio 16^ giornata: 4 giocatori sconsigliati e da non schierare. Rischiano brutti voti! - Franco Capalbo In questo articolo vi suggeriamo 4 giocatori sconsigliati al fantacalcio e pertanto da evitare nella 16^ gio ... msn.com

Fantacalcio, i consigli per la 17ª giornata: chi far giocare e chi evitare - FIORENTINA: Dopo la bella vittoria in casa contro l’Udinese, la Fiorentina cerca continuità in quel di Parma. msn.com

Nel bel mezzo delle abbuffate natalizie un occhio va alle prime indicazioni su giocatori da schierare nel prossimo weekend, ecco i consigliati della 17 giornata! ATTACCANTI https://www.pianetafanta.it/rubrica-consigli-fantacalcio.aspIDRubricheNew=4509 - facebook.com facebook

Svincolati di lusso al Fantacalcio: 5 giocatori da prendere assolutamente all’asta di riparazione x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.