Fantacalcio 5 giocatori da evitare | Ziolkowski è un rischio

Con l'inizio della 18ª giornata di campionato, i fantallenatori si preparano a fare le proprie scelte. Tra i giocatori da evitare in questa fase, Ziolkowski si distingue come un potenziale rischio. È importante valutare attentamente le prestazioni e le statistiche prima di inserire un calciatore nella propria rosa, per evitare sorprese negative e ottimizzare le possibilità di successo nel Fantacalcio.

Un nuovo anno è ormai iniziato, ma il campionato non si ferma. Infatti, staserà partirà la 18esima giornata al fantacalcio. A tal proposito ecco 5 giocatori da evitare assolutamente nell’11 titolare della vostra fantarosa. Qui di seguito la lista: Ziolkowski: il suo percorso di crescita è evidente, sta migliorando e si sta prendendo la difesa della Roma passo dopo passo, ma attenzione a definirlo come una sicurezza. Manca ancora l’esperienza del giocatore internazionale e in partite come quelle contro l’Atalanta potrebbe andare un pochino in difficoltà. Nonostante la Dea non stia disputando un grande campionato, rimane pur sempre una squadra temibile e che conosce alla perfezione i dettami tattici di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

