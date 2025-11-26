Famiglia nel bosco Chieti 1 anno fa fuga della madre Catherine a Bologna con i figli | scappò da assistenti sociali per evitare allontanamento bimbi

Al casolare rimase soltanto Nathan, il padre, che continuò a depistare investigatori e operatori fornendo informazioni false sulla posizione della famiglia 1 anno fa Catherine Birmingham, la mamma dei tre bambini che vivono nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, scappò con i figli fino.

