Centro Nemo Sud fissata l’udienza preliminare | solo due indagati principali a giudizio

Si aprirà il prossimo 4 febbraio l’udienza preliminare relativa all’inchiesta sui rapporti tra la Nemo Sud e il Policlinico di Messina, riguardante la gestione del centro clinico dedicato alle malattie rare. A comparire davanti al giudice Salvatore Pugliese saranno soltanto i due principali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

