Corruzione all' Ars fissata l' udienza preliminare per il presidente Galvagno ed altri 5 indagati

Palermotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura, è stata fissata l'udienza preliminare per il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, per la sua ex portavoce Sabrina De Capitani, per il suo autista e dipendente dell'Ars, Roberto Marino, per l'imprenditrice Marcella Cannariato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

corruzione ars fissata udienzaCorruzione, la procura chiede il processo per il presidente dell'Ars Galvagno - Le ipotesi di reato: corruzione, peculato, truffa e falso. Segnala rainews.it

corruzione ars fissata udienzaGaetano Galvagno presidente Ars di FdI rischia il processo per accuse di corruzione, peculato, truffa e falso - Per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, esponente di FdI, è stato chiesto il rinvio a giudizio per peculato, truffa, corruzione e falso ... Secondo virgilio.it

corruzione ars fissata udienzaArs, chiesto il rinvio a giudizio per il presidente Galvagno - La procura di Palermo ha formalizzato la richiesta di processo per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, coinvolgendo altre cinque persone, tra cui l’ex portavoce Sabrina ... Secondo msn.com

corruzione ars fissata udienzaCorruzione, chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno - La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Segnala meridionews.it

Corruzione, chiesto il processo per Galvagno e altri cinque indagati - Quello che vede indagate per corruzione De Capitani e l’ex direttrice della fondazione Federico II Patrizia Monterosso. Scrive livesicilia.it

corruzione ars fissata udienzaCorruzione, la Procura di Palermo chiede processo presidente Ars Galvagno - La procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha notificato al gip del tribunale la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, ... Come scrive grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Corruzione Ars Fissata Udienza