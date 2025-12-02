Corruzione all' Ars fissata l' udienza preliminare per il presidente Galvagno ed altri 5 indagati

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura, è stata fissata l'udienza preliminare per il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, per la sua ex portavoce Sabrina De Capitani, per il suo autista e dipendente dell'Ars, Roberto Marino, per l'imprenditrice Marcella Cannariato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Chiesto il rinvio a giudizio per l’assessore regionale Elvira Amata nell’inchiesta per corruzione sui fondi regionali. Udienza fissata per il 13 gennaio. La vicenda scuote il governo siciliano. ? #elviraamata #RegioneSiciliana #corruzione #lecronachedeisicili - facebook.com Vai su Facebook

Corruzione, la procura chiede il processo per il presidente dell'Ars Galvagno - Le ipotesi di reato: corruzione, peculato, truffa e falso. Segnala rainews.it

Gaetano Galvagno presidente Ars di FdI rischia il processo per accuse di corruzione, peculato, truffa e falso - Per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, esponente di FdI, è stato chiesto il rinvio a giudizio per peculato, truffa, corruzione e falso ... Secondo virgilio.it

Ars, chiesto il rinvio a giudizio per il presidente Galvagno - La procura di Palermo ha formalizzato la richiesta di processo per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, coinvolgendo altre cinque persone, tra cui l’ex portavoce Sabrina ... Secondo msn.com

Corruzione, chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno - La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Segnala meridionews.it

Corruzione, chiesto il processo per Galvagno e altri cinque indagati - Quello che vede indagate per corruzione De Capitani e l’ex direttrice della fondazione Federico II Patrizia Monterosso. Scrive livesicilia.it

Corruzione, la Procura di Palermo chiede processo presidente Ars Galvagno - La procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha notificato al gip del tribunale la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, ... Come scrive grandangoloagrigento.it