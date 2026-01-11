Fabrizio Corona contro Verissimo | Sempio pagato per l’intervista ma ignorano Signorini indagato

Fabrizio Corona ha commentato sui social l’intervista a Andrea Sempio andata in onda a Verissimo, criticando il programma e mettendo in dubbio l’indipendenza delle interviste. Corona ha affermato di essere stato pagato per la sua partecipazione e ha evidenziato come Signorini, indagato, venga ignorato. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sul ruolo dei media e sulla gestione delle interviste televisive.

In serata Fabrizio Corona è intervenuto sui social per commentare l’ intervista a Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, andata in onda a Verissimo, manifestando il suo disappunto nei confronti del programma di Canale 5. In una storia pubblicata su Instagram, l’autore del controverso format Falsissimo ha dichiarato: “Mediaset produce Verissimo, programma sotto testata giornalistica che deve fare informazione. Informare è una responsabilità e un dovere. Loro cosa fanno? Nessun telegiornale del gruppo televisivo parla di Signorini indagato dalla Procura di Milano, e il programma della moglie del capo paga Andrea Sempio, indagato per omicidio, per alzare gli ascolti e fare spettacolo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

