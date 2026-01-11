Fabrizio Corona contro Verissimo | Sempio pagato per l’intervista ma ignorano Signorini indagato

Fabrizio Corona ha commentato sui social l’intervista a Andrea Sempio andata in onda a Verissimo, criticando il programma e mettendo in dubbio l’indipendenza delle interviste. Corona ha affermato di essere stato pagato per la sua partecipazione e ha evidenziato come Signorini, indagato, venga ignorato. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sul ruolo dei media e sulla gestione delle interviste televisive.

In serata Fabrizio Corona è intervenuto sui social per commentare l’ intervista a Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, andata in onda a Verissimo, manifestando il suo disappunto nei confronti del programma di Canale 5. In una storia pubblicata su Instagram, l’autore del controverso format Falsissimo ha dichiarato: “Mediaset produce Verissimo, programma sotto testata giornalistica che deve fare informazione. Informare è una responsabilità e un dovere. Loro cosa fanno? Nessun telegiornale del gruppo televisivo parla di Signorini indagato dalla Procura di Milano, e il programma della moglie del capo paga Andrea Sempio, indagato per omicidio, per alzare gli ascolti e fare spettacolo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Fabrizio Corona contro Verissimo: “Sempio pagato per l’intervista, ma ignorano Signorini indagato” Leggi anche: Caso Signorini, Fabrizio Corona indagato: cos’è il revenge porn Leggi anche: Caso Signorini: Fabrizio Corona indagato per diffusione di contenuti sessualmente espliciti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fabrizio Corona, le parole 'tremende' sulla ex Silvia Provvedi: Mi vergognavo di lei, non era bella come Belen. L'ho cominciata a plasmare col seno nuovo; Fabrizio Corona velenoso sulla ex Silvia Provvedi: Non l'ho mai amata, come ho fatto a stare con quella? Non è Belen; Fabrizio Corona su Silvia Provvedi: Dopo Belen mi vergognavo di stare con lei. Le foto insieme su Chi? 30mila euro; 'Verissimo - Le storie', sabato 3 gennaio: le interviste di oggi. Fabrizio Corona durissimo contro Raoul Bova dopo l’intervista a Verissimo: "Sei il nulla" - L’intervista di Raoul Bova a Verissimo era tra i momenti televisivi più attesi della settimana. comingsoon.it Fabrizio Corona promette nuove prove a gennaio: "Mediaset e i Berlusconi vi faranno schifo" - Dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini, Fabrizio Corona rompe il silenzio sui social e punta il dito contro l'azienda e i vertici, promettendo rivelazioni clamorose a gennaio. msn.com

Corona furioso con Raoul Bova e Silvia Toffanin: “Intervista a Verissimo? Squallida”/ “Non usare i figli” - Ieri, domenica 14 settembre, Raoul Bova ha finalmente rotto il silenzio a Verissimo, dove ha parlato per la prima volta dello scandalo che lo ha coinvolto recentemente. ilsussidiario.net

Il ricordo del primo incontro tra Lele Mora e Fabrizio Corona - facebook.com facebook

La serie “Io sono notizia” su Fabrizio Corona, tra le altre cose, mette in luce la sua capacità di sfruttare spregiudicatamente gli ecosistemi mediatici. Ieri con le riviste di gossip, oggi con i social media. Cambiano i mezzi, non cambia la capacità di fare ed essere x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.