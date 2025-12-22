Caso Signorini | Fabrizio Corona indagato per diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Non accenna a fermarsi la bufera mediatica scatenata dalle accuse di Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini. Lo scorso settimana, durante una puntata del suo programma Falsissimo, l’ex re dei paparazzi aveva lanciato accuse pesanti, sostenendo l’esistenza di un presunto “sistema” messo in atto da Signorini. Secondo Corona, tale sistema favorirebbe l’accesso al Grande Fratello e al mondo dello spettacolo attraverso scambi di favori, alcuni dei quali di natura sessuale. Il silenzio di Signorini e l’intervento degli avvocati. Fino a oggi Signorini non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, lasciando che fossero i suoi legali a gestire la vicenda. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

