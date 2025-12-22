Caso Signorini Fabrizio Corona indagato | cos’è il revenge porn

Fabrizio Corona e il suo Falsissimo hanno preso di mira Alfonso Signorini e un “sistema” sommerso, che sarebbe consolidato ormai da tempo. Quello per cui, dietro alla partecipazione di alcuni giovani al Grande Fratello, ci sarebbe stato un presunto scambio di favori sessuali. Corona ha diffuso porzioni di chat private, attribuite al giornalista e conduttore televisivo: messaggi di testo e immagini che, a suo dire, sarebbero la prova di quanto taciuto finora. Signorini ha scelto la via del silenzio ma ha messo in moto i suoi legali, denunciando Corona per il reato di revenge porn. Caso Signorini, da Falsissimo alle aule di tribunale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; Le accuse di Fabrizio Corona e la risposta di Alfonso Signorini: «Ho già messo tutto in mano ai miei legali»; Quando le accuse diventano notizia: il caso Corona–Signorini; Fabrizio Corona, le accuse sul «sistema Signorini» al Gf e il modello Antonio Medugno diventato il «caso zero». Il giornalista: «Tutto in mano ai miei legali».

Fabrizio Corona provoca Alfonso Signorini: “Dopo la puntata chi sarà il vero indagato?” - Corona non arretra di un millimetro e rilancia un servizio del Tg1 che parla del sequestro della sua seconda puntata di Falsissimo sul caso Signorini ... fanpage.it