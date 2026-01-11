Europei di Pista lunga Lollobrigida e Giovannini conquistano l’argento in mass start | è successo azzurro

Ai Campionati Europei di speed-skating su distanze singole a Tomaszow Mazowiecki, Lollobrigida e Giovannini hanno ottenuto la medaglia d’argento nel mass start. La quinta edizione dell’evento si è svolta in Polonia, confermando il buon livello della squadra italiana in questa disciplina. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita degli atleti italiani nel panorama internazionale dello speed-skating.

A Tomaszow Mazowiecki (Polonia) si è completata la quinta edizione dei Campionati Europei di speed-skating su distanze singole. Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica) si è fregiata della medaglia d'argento nella mass start femminile, battuta al photofinish dalla danese Sofia Prosvirnova Thorup, capace di avere la meglio sull'azzurra per un'incollatura. Il bronzo è stata appannaggio della belga Fran Vanhoutte. Inoltre, Emily Tormen (Fiamme Oro) si è classificata quindicesima. Nella partenza in linea maschile, Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) ha conquistato la medaglia di bronzo. Il trentaduenne trentino è stato preceduto sul traguardo dal belga Bart Swings e dall'olandese Bart Hoolwerf.

