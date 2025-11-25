Pista Lunga Coppa del Mondo di Calgary | trionfo di Giovannini nella Mass Start

Calgary – Nella notte europea fra domenica 23 e lunedì 24 novembre, a Calgary (Canada), è giunta alla propria conclusione la seconda tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga. Nella giornata finale dell’appuntamento ospitato dall’Olympic Oval della città dell’Alberta si sono disputate ben sei competizioni, ossia la gara-bis dei 500 metri, le mass start e i team pursuit. Come da prassi, le prove sono divise fra Division A (riservata ai migliori atletisquadre del ranking mondiale) e Division B (il livello cadetto, con possibilità di promozione a quello assoluto dall’evento successivo). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it