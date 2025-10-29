Esce di casa per andare a lavoro e scompare | a Trento da una settimana si cerca Floresha mamma di 35 anni

Floresha Prengu, 35 anni, non è tornata a casa dalle due figlie e dal marito dal mattino del 22 ottobre, quando è uscita per andare a lavoro. Le ricerche dei vigili del fuoco sono partite subito, ma non hanno ancora avuto esito. La donna è di origine albanese e vive da 3 anni a Trento. "Aiutateci a trovarla" è l'appello dei familiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it