Esce di casa per andare a lavoro e scompare | a Trento da una settimana si cerca Floresha mamma di 35 anni
Floresha Prengu, 35 anni, non è tornata a casa dalle due figlie e dal marito dal mattino del 22 ottobre, quando è uscita per andare a lavoro. Le ricerche dei vigili del fuoco sono partite subito, ma non hanno ancora avuto esito. La donna è di origine albanese e vive da 3 anni a Trento. "Aiutateci a trovarla" è l'appello dei familiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Buon sabato sera a tutti, a chi esce, a chi rimane a casa, a chi invece anche stasera è a lavoro, a chi è sereno e a chi magari lo vive con un po’ di malinconia. Comunque sia questo sabato, vi abbraccio forte.? #sabatosera - facebook.com Vai su Facebook
Esce per andare a lavoro, Domenico Biancardo, 20 anni, scomparso da 4 giorni da Casalnuovo - Il ragazzo, nella mattinata dello scorso 19 ottobre, è uscito di casa e non ha più fatto ritorno: tanti gli appelli diffusi per ritrovarlo ... Riporta fanpage.it
“Manuel non c’è più”. Esce di casa per andare al lavoro, poi la tragedia: una famiglia distrutta così - Tragico incidente stradale a Celano, in provincia de L'Aquila, dove un giovane di appena 21 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi, venerdì 17 ... Come scrive thesocialpost.it
Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano. Cosa è successo - Il direttore editoriale de Il Giornale, 82 anni, ha riferito di essere stato vittima di un'aggressione in pieno giorno da parte di due individui, circa un mese fa. tg24.sky.it scrive