Esce di casa per andare a lavoro e scompare da 3 giorni si cerca Tatiana Tramacere | Aveva con sé il cellulare

È scomparsa da 3 giorni Tatiana Tramacere, 27 anni, pubblicitaria di Nardò. La giovane aveva con sé cellulare e documenti al momento dell'allontanamento e potrebbe essere uscita per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Radio1 Rai. . #Musica Torna il sound di #TommasoParadiso: venerdì esce "Casa Paradiso". 10 stanze per 10 brani che l'artista suonerà live in primavera: a cominciare dalla doppia data a Roma, il 18 e 19 aprile; poi Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e - facebook.com Vai su Facebook

#Musica Torna il sound di #TommasoParadiso: venerdì esce "Casa Paradiso". 10 stanze per 10 brani che l'artista suonerà live in primavera: a cominciare dalla doppia data a Roma, il 18 e 19 aprile; poi Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e Napoli. Marc Vai su X

Esce di casa per andare a lavoro e scompare, da 3 giorni si cerca Tatiana Tramacere: “Aveva con sé il cellulare” - La giovane aveva con sé cellulare e documenti al momento dell’allontanamento e potrebbe essere uscita per motivi di lavoro. Come scrive fanpage.it