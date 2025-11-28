Esce di casa per andare a lavoro e scompare da 3 giorni si cerca Tatiana Tramacere | Aveva con sé il cellulare

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparsa da 3 giorni Tatiana Tramacere, 27 anni, pubblicitaria di Nardò. La giovane aveva con sé cellulare e documenti al momento dell'allontanamento e potrebbe essere uscita per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

