Equitazione | a Londra arriva l’acuto di Max Kühner nel salto ostacoli Italiani in ritardo

La tappa londinese della FEI Jumping World Cup 2025-2026 premia la bravura e la tenacia di Max Kühner. L’austriaco si è infatti imposto sul tracciato britannico, al termine di un concorso pieno di emozioni. In sella a EIC Cooley Jump the Q, il cavaliere classe 1974 ha fatto segnare un doppio percorso netto: sia nella prima manche sia in quella decisiva del j ump off facendo segnare il tempo vincente di 33.94. Un crono che gli ha consentito di precedere il forte padrone di casa Donald Whitaker, secondo a 35.52 (in sella a Millfield Colette), e l’irlandese Cian O’Connor, terzo a 37.24 (montante Chatolinue PS). 🔗 Leggi su Oasport.it

