Da Montalbano a Capizzi è emergenza neve sui Nebrodi gli interventi della Città metropolitana

La Città Metropolitana di Messina ha avviato interventi di emergenza sui Nebrodi, dove nevicate e raffiche di vento hanno interessato varie zone. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire la sicurezza e la mobilità del territorio. La risposta delle autorità è finalizzata a gestire le criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse.

E' emergenza neve sui Nebrodi. La Città Metropolitana di Messina è intervenuta con tempestività per fronteggiare le abbondanti nevicate e dalle forti raffiche di vento che hanno interessato nelle ultime ore diverse aree del territorio provinciale. Gli interventi hanno riguardato in modo. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

