Nella provincia di Salerno, le prime nevicate hanno interessato le zone più elevate, tra Caggiano e Petina. L’ondata di freddo annunciata ha portato i primi fiocchi di neve, con i mezzi di salvataggio già attivi per garantire la sicurezza. La situazione si mantiene sotto controllo, mentre le temperature continuano a scendere in tutta la regione.

L’ondata di freddo annunciata nei giorni scorsi ha iniziato a farsi sentire anche in Campania. In serata, i primi fiocchi di neve hanno interessato le aree più elevate della provincia di Salerno, imbiancando i centri di Caggiano e Petina. La nevicata, seppur abbondante, non ha provocato particolari disagi alla circolazione o ai residenti. Le amministrazioni comunali avevano infatti predisposto per tempo le misure preventive, attivando spazzaneve e mezzi spargisale già dalle prime ore del peggioramento delle condizioni meteo. Strade, abitazioni e aree verdi si sono rapidamente ricoperte di bianco, offrendo scenari suggestivi e un’atmosfera tipicamente invernale. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Neve sui monti del Salernitano: primi fiocchi tra Caggiano e Petina, mezzi già operativi

Leggi anche: Primi fiocchi nel salernitano: lo spettacolo della neve a Caggiano

Leggi anche: Primi fiocchi di neve tra il Vallo di Diano e l'area del Tanagro: il video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La magia della neve imbianca il salernitano: borghi e vette avvolti dal candore invernale - Piano sicurezza attivo nel Salernitano mentre le nevicate proseguiranno fino al weekend ... infocilento.it