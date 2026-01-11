Emergenza maltempo archiviata. Aria di festa in piazza Matteotti. Le befane scendono dal Comune.

Dopo l’emergenza maltempo, piazza Matteotti si prepara a vivere un pomeriggio di allegria e tradizione. Alle 15, le befane sfilano dal Comune, portando con sé un clima di festa e convivialità. L’evento rappresenta un momento di ritrovo per la comunità, in un ambiente accogliente e senza eccessi, celebrando con semplicità un’usanza radicata nella tradizione locale.

Un pomeriggio di festa nel cuore della città: oggi alle 15 piazza Matteotti tornerà a popolarsi di risate, colori e. calze della Befana. L’evento ‘Arriva la Befana!’, rinviato nei giorni scorsi a causa della neve, mantiene intatto tutto il fascino e la magia della tradizione. L’appuntamento più atteso dai più piccoli, e dalle famiglie, promette un pomeriggio indimenticabile. Come da tradizione, le Befane del Cai di Imola si lanceranno dalla facciata del Palazzo Comunale, regalando uno spettacolo che mescola coraggio, abilità e un pizzico di magia. Subito dopo la discesa, ogni bambino presente riceverà gratuitamente una calza, offerta da Despar, piena di dolci e sorprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

