La notte di San Silvestro Musica in piazza Matteotti Festa tra mercato e teatro

La notte di San Silvestro si anima in piazza Matteotti con tre eventi dedicati a celebrare l’arrivo del 2025. Tra musica, spettacoli e momenti di incontro, la festa si svolge tra il mercato e il teatro, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di condividere un brindisi e vivere un’occasione di convivialità in città.

Tre appuntamenti per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno con un brindisi tra musica, spettacoli e momenti di condivisione. Imola si prepara a festeggiare la notte di San Silvestro, oltre che nei consueti cenoni a casa o nei ristoranti, anche in piazza Matteotti, al mercato ortofrutticolo di viale Rivalta e al teatro comunale Ebe Stignani con un programma diffuso pensato per coinvolgere pubblici diversi. Senza più il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio alla Rocca sforzesca, teatro dei lavori di riqualificazione che la rendono inaccessibile al pubblico per il secondo anno consecutivo, l'appuntamento principale si sposta questa sera in piazza Matteotti.

