Le Befane si calano dal campanile Aiuta l’Operazione Mato Grosso la festa in piazza con le nonnine

Ogni anno, a Castegnate, le Befane scendono dal campanile in occasione della festa organizzata dal Cai, con il patrocinio del Comune. Dopo la Messa delle 10 presso la chiesa di San Bernardo, le Befane del Cai incontrano i bambini in piazza, distribuendo dolci e sorprese. L'evento sostiene anche l'Operazione Mato Grosso, contribuendo a una tradizione che unisce comunità e solidarietà.

Un appuntamento che si rinnova ogni anno, promosso dal Cai con il patrocinio del Comune. Martedì, al termine della Messa delle 10 alla chiesa di San Bernardo di Castegnate, le " Befane del Cai " scenderanno dal campanile per incontrare i bambini con dolci e sorprese. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la scuola di alpinismo "Guido Della Torre", coniuga lo spettacolo della discesa acrobatica con un momento di sensibilizzazione verso cause umanitarie. Durante la mattinata sarà infatti allestito un banco per la vendita di arance, il cui ricavato sarà devoluto a Operazione Mato Grosso, per il sostegno delle emergenze in America Latina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

