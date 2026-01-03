Le Befane si calano dal campanile Aiuta l’Operazione Mato Grosso la festa in piazza con le nonnine
Ogni anno, a Castegnate, le Befane scendono dal campanile in occasione della festa organizzata dal Cai, con il patrocinio del Comune. Dopo la Messa delle 10 presso la chiesa di San Bernardo, le Befane del Cai incontrano i bambini in piazza, distribuendo dolci e sorprese. L'evento sostiene anche l'Operazione Mato Grosso, contribuendo a una tradizione che unisce comunità e solidarietà.
Un appuntamento che si rinnova ogni anno, promosso dal Cai con il patrocinio del Comune. Martedì, al termine della Messa delle 10 alla chiesa di San Bernardo di Castegnate, le " Befane del Cai " scenderanno dal campanile per incontrare i bambini con dolci e sorprese. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la scuola di alpinismo "Guido Della Torre", coniuga lo spettacolo della discesa acrobatica con un momento di sensibilizzazione verso cause umanitarie. Durante la mattinata sarà infatti allestito un banco per la vendita di arance, il cui ricavato sarà devoluto a Operazione Mato Grosso, per il sostegno delle emergenze in America Latina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Grandi e bambini in festa con le associazioni. E Babbo Natale arriva in volo dal campanile
Leggi anche: Carri allegorici, befane e befanotti: a Galeata per l'Epifania si fa festa in piazza tra djset e gastronomia
Le Befane si calano dal campanile. Aiuta l’Operazione Mato Grosso la festa in piazza con le nonnine; A Castellanza il 6 gennaio sei befane scendono dal campanile per portare dolcetti ai bambini.
Le Befane si calano dal campanile. Aiuta l’Operazione Mato Grosso la festa in piazza con le nonnine - Martedì, al termine della Messa delle 10 alla chiesa di San Bernardo di Castegnate, le " Befane del Cai " scend ... ilgiorno.it
A Castellanza le befane scendono dal campanile - Castellanza l’inverno, per un mattino, si fa più leggero e il cielo sembra avvicinarsi alla piazza. sportlegnano.it
Epifania 2026 con le Befane di Castellanza, l'evento del Cai, tra dolcetti e solidarietà - A Castellanza, in provincia di Varese, martedì 6 gennaio sei befane scendono dal campanile per portare dolcetti ai bambini. mentelocale.it
IL PAGELLONE 2026 - ROSSI Prestazione gagliarda grazie a un mix di senatori e nuove leve che si calano perfettamente nello spirito del match. Buon Natale Minerva = 5.5 Partita sotto controllo fin quando non decide di ascoltare dodici minuti de mess - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.