mercato postacchini alla vigor montecosaro il portiere lori torna alla folgore

Il centrocampista Nicolò Maspero, classe 2001, ha effettuato il primo allenamento con l’Ancona. Il giocatore ha cominciato la stagione con l’Olbia e poi a fine ottobre è passato all’Heraclea. Si tratta di un figlio d’arte: il padre Riccardo è stato un giocatore che ha militato, tra le altre, nella Sampdoria, nel Torino, nella Fiorentina e nella Cremonese. Si sono divise le strade tra il Chieti e l’attaccante di nazionalità greca-albanese Dardan Vuthaj che vanta anche esperienze in serie C. La Vigor Montecosaro si è assicurata il difensore Daniele Postacchini, che aveva iniziato la stagione nella Sangiustese, nei campionati precedenti ha indossato la maglia del Montefano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net