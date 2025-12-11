Mercato Postacchini alla Vigor Montecosaro Il portiere Lori torna alla Folgore
Nel mercato invernale, la Vigor Montecosaro annuncia il ritorno di Postacchini tra i portieri, mentre il portiere Lori lascia la squadra per tornare alla Folgore. Inoltre, il centrocampista Nicolò Maspero, classe 2001, ha iniziato l’allenamento con l’Ancona, dopo aver iniziato la stagione con l’Olbia e aver poi proseguito con l’Heraclea.
Il centrocampista Nicolò Maspero, classe 2001, ha effettuato il primo allenamento con l'Ancona. Il giocatore ha cominciato la stagione con l'Olbia e poi a fine ottobre è passato all'Heraclea. Si tratta di un figlio d'arte: il padre Riccardo è stato un giocatore che ha militato, tra le altre, nella Sampdoria, nel Torino, nella Fiorentina e nella Cremonese. Si sono divise le strade tra il Chieti e l'attaccante di nazionalità greca-albanese Dardan Vuthaj che vanta anche esperienze in serie C. La Vigor Montecosaro si è assicurata il difensore Daniele Postacchini, che aveva iniziato la stagione nella Sangiustese, nei campionati precedenti ha indossato la maglia del Montefano.
