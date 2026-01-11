Elezioni in Honduras caos senza fine | Xiomara Castro chiede il riconteggio dei voti

Le recenti elezioni presidenziali in Honduras hanno suscitato tensioni e incertezza. Xiomara Castro, attuale presidente e rappresentante del partito Libre, ha richiesto un riconteggio dei voti per assicurare trasparenza e chiarezza nel risultato. La richiesta riflette le difficoltà politiche del paese e l’importanza di un processo elettorale affidabile per il futuro dell’Honduras.

Xiomara Castro, presidente dell' Honduras ed esponente del partito socialdemocratico Libre, ha chiesto un riconteggio dei voti delle elezioni presidenziali che si sono svolte lo scorso novembre. La chiamata alle urne aveva premiato Nasry "Tito" Asfura, il candidato del Partito Nazionale Conservatore. Asfura si era imposto con il 40,3% dei voti, contro il 39,5% di Salvador Nasralla, il candidato del Partito liberale. Castro ha accusato il Consiglio Nazionale Elettorale di non aver preso un considerazione 4.774 schede, e di non aver esaminato 292 ricorsi presentati dopo l'esito delle elezioni. A sostenere la sua richiesta, ci sarebbero sessantanove deputati del parlamento.

