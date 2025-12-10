Elezioni Honduras | vince il candidato sostenuto da Trump

Periodicodaily.com | 10 dic 2025

Alle elezioni presidenziali in Honduras, il candidato conservatore Nasry Asfura ha ottenuto la vittoria, sostenuto dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo risultato riflette le dinamiche politiche del paese e l'influenza delle alleanze internazionali nel processo elettorale honduregno.

Alle elezioni presidenziali in Honduras vince Nasry Asfura, il candidato conservatore sostenuto dal presidente americano Donald Trump. Elezioni Honduras: vince Asfura Le elezioni presidenziali in Honduras sono state vinte dal conservatore del Partito Nazionale Nasry Asfura, il candidato sostenuto dal presidente americano Donald Trump. Asfura ha ottentuto il 40,5% dei voti. Il suo rivale, Salvador . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

