Nelle elezioni in Honduras è davanti il candidato sostenuto da Trump
Secondo i primi dati dello spoglio delle elezioni presidenziali in Honduras, il candidato di destra Nasry Asfura è davanti con il 40,6 per cento dei voti. Subito dietro di lui c’è Salvador Nasralla del Partito Liberale, al 38,8 per cento, mentre la candidata di sinistra Rixi Moncada, del partito al governo Libre, è al terzo posto. Durante la campagna elettorale, Donald Trump ha pubblicamente appoggiato Asfura, definendolo l’alleato ideale per «combattere i narcocomunisti» e ha minacciato di tagliare gli aiuti finanziari al Paese centroamericano se il suo favorito non avesse vinto. Ha inoltre attaccato gli altri candidati e annunciato l’intenzione di graziare l’ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, condannato a 45 anni di carcere negli Stati Uniti per narcotraffico, sostenendo che sia stato «incastrato». 🔗 Leggi su Lettera43.it
