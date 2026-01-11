È praticamente UFFICIALE | squalifica e niente partita con l’Inter

È ormai confermato che non ci sarà la partita contro l’Inter a causa della squalifica. Con sei gol e tre assist in questa stagione, la sua assenza rappresenta un elemento importante per la squadra. La decisione, ormai definitiva, influisce sulla strategia e sulla formazione in vista delle prossime gare. Resta da valutare come questa situazione influenzerà il rendimento complessivo del team nelle prossime sfide.

Sei gol e tre assist in questa stagione: si tratta di una assenza molto pesante La squalifica è praticamente ufficiale. Come direbbe qualcuno, manca solo il timbro. Assenza pesante, anzi pesantissima: salterà la sfida contro l'Inter di mister Chivu. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Niente Udinese-Inter per Nicolò Zaniolo. Costa caro all'attacco l'ammonizione beccata ieri pomeriggio nel match casalingo contro il Pisa terminato 2-2. Il classe '99 era diffidato, dunque il Giudice sportivo non potrà fare altro che sanzionarlo con 1 giornata di sospensione.

