Andrea Zanchetta non guiderà più l’Inter Under 23 prima della partita contro il Novara. L’esonero è stato ufficializzato prima della sfida, che vede Zanchetta nel ruolo di ex. La decisione segna un cambio di allenatore per la formazione Under 23 dell’Inter, in un momento di riorganizzazione tecnica. La squadra si prepara ora a disputare la partita senza l’allenatore che ha guidato finora, in attesa di ulteriori sviluppi.

Inter News 24 Inter Under 23, la panchina cambia alla vigilia della gara con il Novara: Andrea Zanchetta non sarà protagonista della sfida da ex a Monza. Non ci sarà alcuna sfida da ex per Andrea Zanchetta nella gara in programma domenica a Monza tra Inter Under 23 e Novara. L’ex centrocampista nerazzurro, tecnico reduce dalla vittoria dello Scudetto Primavera con l’Inter nella passata stagione, è stato infatti esonerato dalla guida tecnica della formazione biancoazzurra nelle ultime ore. La decisione della società piemontese è arrivata dopo il pesantissimo ko interno per 3-0 contro l’ Ospitaletto Franciacorta, risultato che ha aggravato una situazione già delicata sotto il profilo dei risultati e della continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Under 23, niente sfida da ex per Zanchetta: esonero ufficiale prima del Novara

Leggi anche: Mercato Inter, ufficiale il rinnovo di 3 giovani talenti: il comunicato su Iddrissou, Taho e Zanchetta!

Leggi anche: Supercoppa Inter Bologna, niente sold out a Riad? Il dato ufficiale in vista della sfida per il trofeo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie C, domani alle 20:30 Union Brescia- U23; Dove vedere Inter U23-Giana Erminio in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, Inter Under 23-Giana Erminio 0-1: la decide un gol di Lamesta FINALE; Serie C Girone A, colpaccio della Giana Erminio a Monza. Inter U23 sconfitto di misura grazie a Lamesta.

Diretta/ Brescia Inter U23 (risultato finale 2-0): Silvestri-Cazzadori! (Serie C, 22 dicembre 2025) - Diretta Brescia Inter U23 streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Rigamonti per il diciannovesimo turno di Serie C 2025/2026 (girone A) ... ilsussidiario.net