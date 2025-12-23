Inter Under 23 niente sfida da ex per Zanchetta | esonero ufficiale prima del Novara
Andrea Zanchetta non guiderà più l’Inter Under 23 prima della partita contro il Novara. L’esonero è stato ufficializzato prima della sfida, che vede Zanchetta nel ruolo di ex. La decisione segna un cambio di allenatore per la formazione Under 23 dell’Inter, in un momento di riorganizzazione tecnica. La squadra si prepara ora a disputare la partita senza l’allenatore che ha guidato finora, in attesa di ulteriori sviluppi.
Inter News 24 Inter Under 23, la panchina cambia alla vigilia della gara con il Novara: Andrea Zanchetta non sarà protagonista della sfida da ex a Monza. Non ci sarà alcuna sfida da ex per Andrea Zanchetta nella gara in programma domenica a Monza tra Inter Under 23 e Novara. L’ex centrocampista nerazzurro, tecnico reduce dalla vittoria dello Scudetto Primavera con l’Inter nella passata stagione, è stato infatti esonerato dalla guida tecnica della formazione biancoazzurra nelle ultime ore. La decisione della società piemontese è arrivata dopo il pesantissimo ko interno per 3-0 contro l’ Ospitaletto Franciacorta, risultato che ha aggravato una situazione già delicata sotto il profilo dei risultati e della continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Internews24.com
Serie C, domani alle 20:30 Union Brescia- U23; Dove vedere Inter U23-Giana Erminio in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, Inter Under 23-Giana Erminio 0-1: la decide un gol di Lamesta FINALE; Serie C Girone A, colpaccio della Giana Erminio a Monza. Inter U23 sconfitto di misura grazie a Lamesta.
Diretta/ Brescia Inter U23 (risultato finale 2-0): Silvestri-Cazzadori! (Serie C, 22 dicembre 2025) - Diretta Brescia Inter U23 streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Rigamonti per il diciannovesimo turno di Serie C 2025/2026 (girone A) ... ilsussidiario.net
Ufficiale - Proprio prima di Inter U23-Novara, i piemontesi esonerano il tecnico Andrea Zanchetta - Non ci sarà la sfida da ex per Andrea Zanchetta domenica a Monza, dove l'Inter Under 23 attende il Novara. msn.com
Inter U23, domani la sfida contro l’Union Brescia: ecco dove vederla in tv - Ultima giornata del girone di andata per i nerazzurri di Vecchi, che affrontano domani la formazione di Corini ... msn.com
Union Brescia, altra vittoria nel finale I biancazzurri centrano il secondo successo consecutivo: il 2-0 sull'Inter Under 23 matura interamente dopo il novantesimo, esattamente com'era accaduto nella vittoria (in quel caso per 1-0) sulla Dolomiti Bellunesi. Pieno - facebook.com facebook
Impegno proibitivo per l’Inter Under 23, stasera impegnata sul campo dell’Union Brescia. Vecchi torna al 3-4-2-1 con Topalovic e Berenbruch dietro Lavelli INTER U23 (3-4-2-1): Raimondi; 24 Re Cecconi, 19 Prestia, 5 Alexiou; 10 Kamate, 8 Fiordilino, 14 Bovo x.com
