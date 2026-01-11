Due arresti per la rapina alla Castagneto Banca di San Vincenzo

Due uomini sono stati arrestati in seguito alla rapina alla filiale della Castagneto Banca di San Vincenzo, avvenuta il 29 dicembre. L’indagine ha portato al recupero totale della refurtiva, stimata in oltre 300 mila euro, e all’identificazione dei presunti responsabili. L’operazione si è conclusa con successo poche ore dopo il colpo, garantendo la sicurezza e la giustizia nella comunità locale.

SAN VINCENZO – Un colpo da manuale, un bottino da capogiro e una fuga durata appena poche ore. Si è chiusa con il recupero integrale della refurtiva – oltre 300mila euro – e l’arresto dei presunti responsabili l’indagine sulla spettacolare rapina messa a segno lo scorso 29 dicembre alla filiale della Castagneto Banca 1910 di San Vincenzo. L’operazione, coordinata dai carabinieri della compagnia di Cecina e del Nucleo operativo e radiomobile, ha portato all’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare. Il primo indagato è stato rintracciato a Monteroni d’Arbia e posto ai domiciliari, mentre il secondo si trovava già dietro le sbarre a Novara, dopo un fermo lampo scattato all’indomani del colpo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: San Vincenzo, rapina in banca: arrestati due uomini Leggi anche: Filiale di Castagneto Banca rapinata a San Vincenzo, restituiti 300mila euro della refurtiva: "Grazie ai carabinieri" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Filiale di Castagneto Banca rapinata a San Vincenzo, restituiti 300mila euro della refurtiva: Grazie ai carabinieri; Tentata rapina e spaccio, due arresti in poche ore. In casa trovati 140 grammi di hashish e cocaina. Rapina in banca nel Livornese, due arresti e recuperato il bottino - Arrestati i due presunti autori della rapina in banca avvenuta lo scorso 29 dicembre a San Vincenzo (Livorno) nella filiale di Castagneto Banca 1910 e recuperato l' ... msn.com

Rapina lampo in banca a San Vincenzo: due banditi col taglierino legano clienti e cassieri - Colpo in pieno giorno alla filiale Castagneto Banca: travisati i rapinatori che arraffano il contante e fuggono, indagini della Polizia. controradio.it

Maxi operazione della Polizia di Stato a Napoli per una rapina pluriaggravata con sequestro di persona avvenuta in un’abitazione di #Posillipo. Cinque le persone raggiunte da misure cautelari: due in carcere, due agli arresti domiciliari e una con obbligo di fir - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.