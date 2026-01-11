Dopo l’incidente rimane bloccato in macchina | salvato e portato in ospedale

Dopo un incidente stradale tra due veicoli, uno dei conducenti è rimasto bloccato all’interno dell’auto. L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per estrarlo e garantire le prime cure. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale per le verifiche del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Quello che a prima vista sembrava un ordinario incidente stradale tra due auto, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per fare uscire dall'auto uno dei due conducenti.Il sinistro è accaduto a Lissone in via Statuto, poco dopo le 11.30 di oggi, domenica 11 gennaio.Per motivi ancora in. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

