Medico del Pronto soccorso bloccato in casa dalla neve | portato in ospedale dalla Protezione civile

Durante l’Epifania, un medico del Pronto soccorso rimasto isolato dalla neve è stato soccorso dalla Protezione civile e portato in ospedale. Un intervento di emergenza che evidenzia le difficoltà causate dalle abbondanti precipitazioni nevose in Umbria, rendendo necessari interventi tempestivi per garantire la sicurezza e l’assistenza sanitaria in situazioni di emergenza.

Una chiamata di emergenza per la neve, ma diversa dalle altre nell'Epifania che ha imbiancato buona parte dell'Umbria. Non un'auto in panne o una strada bloccata, ma un medico che rischiava di non poter prestare servizio. Le squadre operative del Comune di Città di Castello, allertate dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Medico del Pronto soccorso bloccato in casa dalla neve: portato in ospedale dalla Protezione civile

