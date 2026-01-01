Entra in un locale e in preda all' ira lo mette a soqquadro | 28enne bloccato e portato in ospedale
Un giovane di 28 anni ha causato disordine in un locale di Ancona, manifestando evidente agitazione. Dopo aver rovesciato espositori e dispenser, è stato prontamente bloccato e accompagnato in ospedale per le necessarie verifiche. L’episodio evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di crisi per garantire la sicurezza di tutti.
ANCONA – Entrato in un locale mostrandosi particolarmente agitato, si è messo a rovesciare espositori e dispenser con merce e prodotti finiti a terra. Personale sanitario della Croce Gialla e forze dell’ordine (polizia, carabinieri ed esercito) hanno faticato non poco a metà della mattinata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
