Entra in un locale e in preda all' ira lo mette a soqquadro | 28enne bloccato e portato in ospedale

Un giovane di 28 anni ha causato disordine in un locale di Ancona, manifestando evidente agitazione. Dopo aver rovesciato espositori e dispenser, è stato prontamente bloccato e accompagnato in ospedale per le necessarie verifiche. L’episodio evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di crisi per garantire la sicurezza di tutti.

