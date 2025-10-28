Donna uccisa a coltellate in casa l' allarme degli amici | Non ci risponde Arrestato il compagno lei lo aveva denunciato

Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna in casa, in via Silvio Pellico, e l'ha uccisa con diverse coltellate. L'uomo è stato già. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donna uccisa a coltellate in casa, l'allarme degli amici: «Non ci risponde». Arrestato il compagno, lei lo aveva denunciato

Approfondisci con queste news

Luciana Ronchi, l'ex della donna uccisa a Bruzzano al gip: "Datemi l'ergastolo" Luigi Morcaldi ha confessato l'uccisione della 62enne - facebook.com Vai su Facebook

Donna uccisa a Bruzzano colpita da 14 coltellate. L'ex-compagno: "Sono un assassino e un fallito" https://tg.la7.it/cronaca/omicidio-bruzzano-luciana-ronchi-luigi-morcaldi-23-10-2025-246466… - X Vai su X

Uccisa a coltellate dal compagno nel Veronese: l'uomo è stato arrestato, lei ritirò la denuncia per maltrattamenti - Una donna è stata uccisa dal compagno a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. msn.com scrive

Terribile femminicidio sul Garda: moglie uccisa a coltellate dal marito - Il dramma è avvenuto nelle scorse ore a Castelnuovo del Garda in un'abitazione di via Silvio Pellico. Segnala ildolomiti.it

Uccide la compagna a coltellate. Lei aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti, ma poi aveva ritirato la denuncia - Una donna di origini brasiliane è stata trovata morta in casa oggi a Castelnuovo del Garda, nel Veronese: la donna, secondo le prime ... Come scrive msn.com