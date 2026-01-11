Don Patriciello premiato per il suo coraggio civile | Voce della Terra dei Fuochi

Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e figura di riferimento nella lotta contro i rifiuti tossici della Terra dei Fuochi, ha ricevuto l’ottava edizione del Premio Aics Ambiente. Riconosciuto per il suo impegno civile, ha percorso un cammino che unisce azioni di piazza, impegno istituzionale e denuncia, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un cambiamento sostenibile.

Dalle manifestazioni di piazza alle aule istituzionali, dal coraggio della denuncia alla speranza che nasce dall'impegno concreto: è questo il cammino che ha portato don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e simbolo della resistenza civile contro i veleni della Terra dei Fuochi, a ricevere l'ottava edizione del Premio Aics Ambiente. L'onorificenza, istituita da Aics (Associazione

Padre Maurizio Patriciello - facebook.com facebook

