Massimiliano Porcelli | La Terra dei Fuochi non è un destino ma il risultato di scelte precise Ora servono coraggio e verità

Dopo la puntata di Report “E brucia ancora”, l’avvocato e candidato al Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Porcelli, parla di ambiente, legalità e del futuro di un territorio che non si rassegna a essere la discarica d’Italia.. La puntata di Report andata in onda ieri, dal titolo “E brucia ancora”, ha riaperto una ferita mai rimarginata: quella della Terra dei Fuochi. Immagini di roghi, sversamenti illegali e indifferenza istituzionale hanno riportato al centro del dibattito una questione che, nonostante le promesse, continua a divorare salute e dignità. Abbiamo incontrato l’avvocato Massimiliano Porcelli, candidato alle prossime elezioni regionali della Campania, che da anni si batte per la tutela del territorio e la trasparenza amministrativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it