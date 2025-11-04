Massimiliano Porcelli | La Terra dei Fuochi non è un destino ma il risultato di scelte precise Ora servono coraggio e verità

Puntomagazine.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la puntata di Report “E brucia ancora”, l’avvocato e candidato al Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Porcelli, parla di ambiente, legalità e del futuro di un territorio che non si rassegna a essere la discarica d’Italia.. La puntata di Report andata in onda ieri, dal titolo “E brucia ancora”, ha riaperto una ferita mai rimarginata: quella della Terra dei Fuochi. Immagini di roghi, sversamenti illegali e indifferenza istituzionale hanno riportato al centro del dibattito una questione che, nonostante le promesse, continua a divorare salute e dignità. Abbiamo incontrato l’avvocato Massimiliano Porcelli, candidato alle prossime elezioni regionali della Campania, che da anni si batte per la tutela del territorio e la trasparenza amministrativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Terra dei Fuochi, Italia condannata dalla Corte europea dei diritti umani: «Mette a rischio la vita degli abitanti» - Le autorità italiane mettono a rischio la vita degli abitanti della Terra dei Fuochi, l'area campana coinvolta nei decenni scorsi nell'interramento di rifiuti tossici. Riporta ilmessaggero.it

Dl Terra dei fuochi: ok definitivo Camera, 15 mln per bonifiche e Dipartimento Sud - L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il Dl Terra dei fuochi, con 137 voti favorevoli e 85 contrari (tre gli astenuti ... Scrive ilsole24ore.com

Terra dei Fuochi, la Corte europea condanna l'Italia: «Ha messo a rischio la vita dei cittadini». Cosa succede ora - Le autorità italiane mettono a rischio la vita degli abitanti della Terra dei Fuochi, l'area campana coinvolta nei decenni scorsi nell'interramento di rifiuti tossici. corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Massimiliano Porcelli Terra Fuochi