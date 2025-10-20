Bimbo di 9 anni sacrifica il suo skateboard per salvare un gattino maltrattato | premiato per il suo coraggio

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Yuma, in Arizona, un bambino di 9 anni, Zayin Berry, ha salvato un gattino sacrificato il suo skateboard e regalandolo a chi stava maltrattando il micio. L’ASPCA lo ha premiato come “Kid of the Year 2025” per il suo coraggio e la sua empatia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

