È stata rilasciata la prima sequenza CGI di Dawn of War IV, dedicata agli Orki. Questo video introduce ufficialmente le fazioni giocabili nel nuovo capitolo della serie RTS ambientata nell’universo di Warhammer 40.000, offrendo uno sguardo alla narrativa e ai personaggi che caratterizzeranno il gioco.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV torna a mostrarsi con la prima sequenza narrativa in CGI, dedicata agli Orki, che inaugura la presentazione delle fazioni giocabili del nuovo capitolo della storica serie RTS ambientata nell’universo di Warhammer 40.000. Il filmato è stato pubblicato da Deep Silver e KING Art Games come apertura di una serie di quattro cinematiche, ognuna focalizzata su una diversa fazione. La CGI introduce Gorgutz ’Ead ’Unter, storico capo Orko dei Bad Moons, mostrando un attacco a sorpresa contro i Corvi Sanguinari mentre si trovano in orbita attorno al pianeta Kronus. La sequenza prosegue con l’abbordaggio della nave dei Corvi Sanguinari e lo scontro diretto tra le due fazioni, con il Bibliotecario Jonah Orion che scatena devastanti attacchi psionici e il Capitano Cyrus impegnato a rallentare l’avanzata degli Orki da una posizione sopraelevata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Dawn of War IV: svelata la prima sequenza CGI dedicata agli Orki

Leggi anche: Cosa ci aspetta in Warhammer 40K: Dawn of War IV?

Leggi anche: Venezuela, la sequenza degli eventi che hanno portato agli attacchi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV; Warhammer 40.000: Dawn of War 4 presenta la fazione degli Orki con un trailer; Warhammer 40.000: Dawn of War IV si mostra nella sua prima sequenza CGI narrativa; Dawn of War IV: il nuovo trailer in CGI presenta gli Orki.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV introduce la fazione Ork con un trailer CGI ricco di azione - Sviluppatore King Art Games e editore Deep Silver non hanno ancora fissato una data precisa su quando dovremmo aspettarci che Warhammer 40,000: Dawn of War IV arrivi su PC. gamereactor.it