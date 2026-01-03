Venezuela la sequenza degli eventi che hanno portato agli attacchi

L’episodio di oggi, che ha coinvolto l’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro e della sua consorte, si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra le due nazioni. Questa escalation si inserisce in una sequenza di eventi che hanno contribuito ad aumentare le tensioni politiche e diplomatiche nella regione. Di seguito, una rassegna degli avvenimenti che hanno portato a questa difficile situazione.

Roma, 3 gen. (askanews) – Un'escalation, quella che ha portato oggi all'attacco Usa contro il Venezuela, con la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della moglie. Di seguito una cronologia degli eventi che hanno portato all'azione di oggi. Marzo 2020 – Durante il primo mandato del presidente statunitense Donald Trump, il Dipartimento di Giustizia degli Stati uniti incrimina Maduro per narcoterrorismo e traffico di cocaina, accusandolo di aver guidato per anni un cartello della droga. Il leader venezuelano respinge le accuse e denuncia un'operazione politica. Luglio 2024 – Maduro viene proclamato vincitore delle elezioni presidenziali in Venezuela, consultazione giudicata irregolare da osservatori indipendenti.

