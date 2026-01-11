damiano david si sposa con dove federica pellegrini gelosissima andrea iannone e il gesto verso belen

Il weekend porta con sé diverse notizie di gossip: Damiano David si sposa con Dove, Federica Pellegrini si mostra gelosissima, Andrea Iannone compie un gesto verso Belen, e Alice Campello torna a parlare della crisi con il marito. Questi eventi segnano l’attualità del mondo dello spettacolo e dello sport, offrendo uno sguardo sulle dinamiche personali delle celebrità italiane e internazionali.

Weekend tempo di gossip. C'è chi è gelosissima del marito (Federica Pellegrini), chi va a nozze (Damiano David), chi fa un passo verso la sua ex (Andrea Iannone) e chi torna a parlare della crisi con il marito (Alice Campello). Damiano David si sposa: l'anello e la proposta a Dove Cameron. Si preannuncia un 2026 interessante per Damiano David. Il frontman dei Maneskin, che da tempo vive negli Stati Uniti, ha annunciato il fidanzamento con la star di Hollywood Dove Cameron e le conseguenti nozze si dovrebbero celebrare entro la fine di questo anno. Due anni dopo l'inizio della loro storia d'amore il cantante romano e la diva americana sono pronti a giurarsi amore eterno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

